Общественник, выступивший против супергероев, разрешил приглашать на детские праздники Тарзана

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил «Газете.Ru», что не против приглашения на детские праздники персонажа американских мультфильмов Тарзана. При этом, по его мнению, лучше все же использовать образ Маугли из одноименного советского мультфильма. Ранее он направил министру культуры РФ Ольге Любимовой предложение запретить использовать при организации детских утренников западных «супергероев», сообщило RT.

«Мое обращение в первую очередь относится к всяческим человекам-паукам, суперменам, капитанам Америки и т.д. Потому как эти персонажи являются воплощенной пропагандой американского империализма. И эта идеология нашим детям не подходит! Безусловно, в диснеевских мультфильмах есть персонажи, основанные на литературных произведениях мировой классики, особенно это касается ранних диснеевских работ: Белоснежка, Золушка и т.д. Американская культура имеет столько же прав на эти персонажи, сколько и российская, если не меньше. Вместо Тарзана лучше поддерживать советский мультик про Маугли», — сказал Ветров.

В обращении Ветрова к Любимовой, по данным RT, предложено рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование западных «супергероев».

Как напомнил Ветров, персонажами новогодних утренников и представлений часто становятся объекты, «далекие от традиционных культурных сюжетов народов, населяющих нашу страну».

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг предложил скорректировать новогодние сладкие подарки, сделав их более здоровыми и патриотичными.