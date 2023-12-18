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Врач перечислил самые частые ошибки при лечении насморка

Врач Зайцев: при лечении насморка нельзя игнорировать поход к врачу

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При лечении насморка нельзя игнорировать поход к врачу, поскольку данное заболевание чревато осложнениями. Об этом в эфире Tsargrad.tv предупредил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев. Также, по его словам, нельзя бесконтрольно использовать сосудосуживающие капли.

«Ошибкой является использование санитайзеров. Некоторые люди считают, что если можно обрабатывать антисептиком руки, то ничего страшного, если налить его в нос. Звучит странно, но такие случаи имеются», — продолжил специалист.

Он также отметил, что опасно неправильно промывать нос. Раствор, по его словам, должен быть стерильным. Кроме того, не все травяные отвары подходят для промывания.

«Опасность самолечения при насморке еще и в том, что система «ухо, горло, нос» взаимосвязана. <...> И если ваш насморк «разыграется» и приведет к отиту, то проблема окажется еще серьезнее. Лечить простуженные уши — это то еще развлечение», — добавил врач общей практики Сергей Алендеев.

Врач-педиатр ИНВИТРО-ЮГ Татьяна Немальцева до этого отмечала, что насморк, который не проходит на протяжении 14 дней, является затяжным ринитом.

Помимо длительности, по ее словам, стоит присматриваться к общему состоянию. К настораживающим признакам относятся появление корочек в носу, сухость и жжение слизистой, нарушение или потеря обоняния, заложенность носа, головная боль и ее усиление при наклоне вперед, а также наличие водянистых или вязких желтых выделений.

Ранее оториноларинголог перечислил средства от насморка, которые не работают.

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