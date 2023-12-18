В Геленджике засняли женщину, которая вскарабкалась на главную елку города

В Геленджике пьяная женщина забралась на праздничную ель и попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал »Краснодар | Телетайп».

Инцидент в городе-курорте произошел 17 декабря. Неизвестная женщина полезла на металлическую конструкцию и почти достигла верхушки искусственного дерева. Как сообщается, высота главной елки Геленджика составляет около 20 метров.

Очевидцы засняли и обратный путь альпинистки. Вновь оказавшись на земле, женщина не смогла объяснить мотивы своего поступка.

В полиции города отметили, что уже изучили видеозапись и начали проверку по факту произошедшего.

Ранее экоактивисты устроили атаку на рождественскую ель в торговом центре Лейпцига.