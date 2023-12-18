Российские врачи спасли женщину с гигантской опухолью матки

Врачи Подольского роддома прооперировали 53-летнюю местную жительницу, у которой обнаружили опухоль матки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на боли в животе. Обследование показало, что у нее сформировалась огромная опухоль, предположительно, миома матки. Ее размер соответствовал размеру плода при доношенной беременности.

«Новообразование имело множество разрастаний в виде уплотнений и утолщений – солидного компонента. Опухоль, предположительно шеечная миома матки, содержала около 6 литров жидкости и порядка 3 килограмм солидного компонента», — рассказал главврач медучреждения Александр Скобенников.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали долечиваться домой.

Ранее в Тольятти онкологи удалили пациентке 24-киллограмовую опухоль.