Борт МЧС РФ вылетел на помощь охотникам, пострадавшим при пожаре в тайге Иркутской области

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на помощь охотникам, которые пострадали при пожаре в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел на участке «Верхняя Ирель», в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам. По данным ведомства, в результате перегрева печи в лесном домике произошел пожар.

Трое охотников, пытавшихся укрыться от сильного мороза в сооружении, смогли выбраться из огня, но один из них получил сильные ожоги, а второй при переходе до следующего зимовья сильно обморозил ноги. Пострадавшего при пожаре спасти не удалось.

Спасшийся охотник смог добраться до ближайшего поселка и вызвать помощь. На помощь пострадавшим были направлены 14 человек и 4 единицы техники.

Охотников эвакуируют на вертолете Ми-8 МЧС России. В ведомстве добавили, что ситуация осложняется сильными морозами и большой отдаленностью зимовья от населенного пункта.

На прошлой неделе сообщалось, что в Миассе Челябинской области спасли охотников, которые провели трое суток в тайге в 40-градусный мороз.

Ранее россиянин без обуви и перчаток провел почти сутки в тайге в 20-градусный мороз.