Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Урале десятки тысяч человек остались без воды и тепла

В городе Невьянск Свердловской области 14 тыс. человек остались без воды и тепла

close
100%
Depositphotos

В городе Невьянск в Свердловской области около 14 тыс. человек остались без холодной воды и тепла в связи с вышедшими из строя насосами на водозаборе. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек — жителей Невьянска», — говорится в публикации.

Уточняется, что организована проверка.

«По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что более 570 тыс. потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Ростовской области остались без энергоснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Без света в ЛНР остались 253 тыс. чел., в Донецкой народной республике — 233 тыс. чел., в Ростовской области электроэнергии лишились 89 тыс. человек.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами