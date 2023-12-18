На Урале десятки тысяч человек остались без воды и тепла

В городе Невьянск в Свердловской области около 14 тыс. человек остались без холодной воды и тепла в связи с вышедшими из строя насосами на водозаборе. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«В результате выхода из строя насосов без надлежащего холодного водоснабжения и теплоснабжения остались около 14 тыс. человек — жителей Невьянска», — говорится в публикации.

Уточняется, что организована проверка.

«По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

До этого сообщалось, что более 570 тыс. потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках, Ростовской области остались без энергоснабжения, которое было нарушено из-за непогоды. Без света в ЛНР остались 253 тыс. чел., в Донецкой народной республике — 233 тыс. чел., в Ростовской области электроэнергии лишились 89 тыс. человек.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.