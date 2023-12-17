В ХАМАС заявили о планах начать переговоры о заложниках после ухода ЦАХАЛ

Палестинское движение ХАМАС готово возобновить переговоры об обмене заложниками, находящихся на территории сектора Газа, но только после завершения боевых действий и вывода из палестинского анклава израильских вооруженных сил. Об этом заявил член политбюро движения Халил аль-Хайяслова, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы хотим полного прекращения агрессии, затем вывода вражеских [израильских] сил из сектора Газа, а затем уже говорим о заключенных», — указал аль-Хайя.

Накануне ХАМАС не исключил возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников, передал телеканал Al Arabiya со ссылкой на двух представителей руководства движения.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ Халеви взял ответственность за убитых по ошибке заложников.