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Главу российского поселка обвинили в раздаче вещей семьи погорельцев

Под Нижним Новгородом главу поселка обвинили в раздаче вещей семьи погорельцев

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«Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Под Нижним Новгородом главу поселка в Шатковском районе обвинили в раздаче принадлежавших погорельцам вещей, которые были спасены из огня. Об этом сообщают в Telegram.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Лесогорск. Глава населенного пункта Наталья Сазанова выделила семье погорельцев ветхий дом, чтобы россияне могли оставить там свои вещи, которые успели вынести из огня. Сообщается, что в помещении хранились бытовая техника, одежда, иконы и другие предметы.

Однако позже дом начали разбирать — об этом оставившие там вещи погорельцы узнали от прохожих. Когда они прибыли на место, имущества там уже не было.

«На вопрос главе, где все вещи, она ответила, что разобрали себе по домам рабочие, которые занимаются сносом, якобы надо было раньше забирать, раз они им нужны, и бросила трубку», — рассказал очевидец, передает Telegram-канал.

Ранее в Пермском крае сгорел дом оператора дежурной части МЧС.

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