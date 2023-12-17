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В Москве обновлен суточный рекорд по количеству выпавшего снега

Леус: суточный рекорд снежного покрова вновь обновился в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что суточный рекорд по количеству снега в столице вновь обновился. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на то, что высота снежного покрова в Москве, на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, за прошедшие сутки уменьшилась на 1 сантиметр, и составляет 38 сантиметров, это стало самым высоким значением высоты снежного покрова для 17 декабря за всю историю метеорологических наблюдений», — пояснил Леус.

Синоптик уточнил, что самая большая высота снежного покрова в Москве отмечается на метеостанции МГУ и в Коломне и составляет 45 см.

Он добавил, что предыдущий рекорд был установлен в 1941 году. Тогда высота снежного покрова составляла 36 см.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в Москве в воскресенье, 17 декабря, ожидаются снег, мокрый снег, гололед, возможен дождь, температура воздуха прогреется до около 0℃.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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