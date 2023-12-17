Пятилетнему мальчику раскололо зуб автоматической дверью в самарском магазине

В Самаре в магазине «Магнит» ребенка ударило автоматической дверью, у мальчика разбиты губа и нос, откололся кусок зуба. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам матери пострадавшего мальчика, сына зажало автоматической дверью на выходе из магазина «Магнит», от удара у ребенка разбиты губа и нос и откололся кусок переднего зуба. Руководство супермаркета заявило, что дверь неправильно настроена и не реагирует на детей. В качестве извинений семье предложили продукты. Женщина намерена наказать виновных и надеется, что им не удастся уйти от ответственности. После инцидента мальчик стал замкнутым, у него начался энурез из-за пережитого стресса.

Ранее в Сургуте водитель автобуса зажал дверьми голову шестилетнему мальчику.