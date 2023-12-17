В Ингушетии обстреляли машину со свидетелем по делу о терроризме

В Ингушетии обстреляли автомобиль, в котором находился свидетель по уголовному делу о терроризме. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается что инцидент произошел вечером 15 декабря на автодороге между городами Назрань и Сурхахи.

Неизвестные открыли огонь по 39-летнему водителю из автомата, мужчина выжил, несмотря на несколько ранений в голову, его госпитализировали в реанимацию.

До этого в деревне Крыловка Бочарского района мужчина набросился с кулаками на двух воспитанников школы-интерната.

Инцидент произошел на территории крыловской школы-интерната 27 сентября. Со слов очевидцев, на двух подростков напал супруг директора школы. На кадрах ролика взрослый мужчина прижимает к земле одного из подростков, затем хватает за куртку другого и что-то ему выговаривает.

Причины возникшего конфликта неизвестны. Как рассказали свидетели произошедшего, руководство образовательного учреждения пыталось скрыть от правоохранительных органов факт рукоприкладства. Состояние пострадавших подростков неизвестно.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.