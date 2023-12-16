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Умер первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс

Первый ударник рок-группы AC/DC Колин Берджесс умер на 78-м году жизни

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Peter Carrette Archive/Contributor/Getty Images

Первый барабанщик австралийской рок-группы AC/DC Колин Берджесс ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыкального коллектива в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очень жаль слышать о смерти Колина Берджесса», — говорится в заявлении.

Также в публикации отмечается, что артист был первым ударником рок-группы и пользовался большим уважением коллег. Как указано в сообщении AC/DC, у артистов остались только хорошие воспоминания о музыканте.

В конце представители коллектива пожелали Берджессу «зажигать» с миром. Вместо фразы rest in peace, которая на английский переводится как «покойся с миром», авторы публикации использовали фразу rock in peace, намекнув на род деятельности ушедшего из жизни барабанщика.

На момент смерти ударнику было 77 лет. Другие подробности, включая причину его ухода из жизни, в данный момент не уточняются.

В октябре 2023 года умер американский актер, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Тело 54-летнего артиста нашли в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе, при этом на нем не было никаких признаков насильственной смерти.

Позже газета The New York Times сообщила, что в крови знаменитости обнаружили кетамин. Уровень его содержания в крови оказался эквивалентен дозировке, используемой для общего наркоза при проведении медицинских операций.

Ранее из жизни ушел основатель российской рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин.

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