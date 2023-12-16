Захарова ответила на запрет трансляции интервью с российским послом в Болгарии

Интервью с послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой запретили к трансляции по болгарскому национальному радио. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Болгарии русским женщинам нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство. Дышать в Болгарии еще можно?» — написала Захарова.

30 ноября Захарова раскритиковала Болгарию за отказ пропустить самолет с ней на борту. Она направлялась на встречу министров иностранных дел стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Самолет должен был лететь через воздушное пространство Болгарии без посадки в этой стране, однако в последний момент маршрут изменили.

12 декабря Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.

Ранее Захарова прокомментировала задержание экс-редактора «Спутник медиа» в Эстонии.