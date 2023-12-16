Главная авиакомпания Германии предъявила крупный счет экоактивистам

В Германии предъявили крупный счет экоактивистам, приклеивавшим себя к взлетно-посадочным полосам и мешавшим работе аэропортов. Об этом со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag сообщает РИА Новости.

«[Авиакомпания] Lufthansa предъявляет экоактивистам-хулиганам «окончательный счет» за отмену, задержку и изменение маршрутов рейсов из-за их действий и захватов взлетно-посадочной полосы в трех немецких аэропортах», — говорится в публикации.

Уточняется, что входящая в состав Lufthansa Group авиакомпания Eurowings требует взыскать с хулиганов, парализовавших работу аэропортов на несколько часов, €740 тысяч.

Акции движения «Последнее поколение» (нем. Letzte Generation) прошли в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа 13 июля. Пока активистов просят заплатить убытки во внесудебном порядке.

Аналогичные акции экоактивисты Letzte Generation проводили и ранее. 8 декабря 2022 года они приклеивали себя к летным полям аэропортов в Берлине и Мюнхене.

23 ноября экоактивисты пожаловались на избиение и наезды со стороны водителей в Вене. В этот день они мешали движению автомобилей в австрийской столице.

17 сентября экоактивисты Letzte Generation облили краской Бранденбургские ворота в Берлине.

Ранее экоактивисты в Гамбурге разлили на мост масло и перекрыли дорогу перед приездом Карла III.