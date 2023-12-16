Из-за непогоды и ледяного дождя без электричества остаются 540 тысяч россиян

Дома, в которых проживают около 540 тысяч человек в регионах России, отключены от электроснабжения из-за непогоды, энергетики ведут ремонтные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго России.

«По данным на 14:00 (мск) обесточенными остаются потребители: в Ростовской области — 91,9 тыс. чел., в ДНР — 201,9 тыс. чел., в ЛНР — 247,5 тыс. чел.», — говорится в публикации.

13 декабря стало известно, что сразу в нескольких регионах России появились проблемы с подачей электричества из-за погодных условий: дождя, снега и ледяного дождя, которые приводят к обрыву проводов, в том числе, от упавших деревьев.

15 декабря сообщалось, что дома более 679 тысяч россиян оказались обесточены из-за ухудшения погоды.

В тот же день ростовский губернатор сообщил о ходе ремонта электроснабжения.

Ранее в правительстве объявили о выделении средств на ремонт электросетей Дагестана.