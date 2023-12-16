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Латвия вытеснила в Белоруссию двоих избитых мигрантов

Погранкомитет: Латвия вытеснила в Белоруссию двоих избитых мигрантов

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Ints Kalnins/Reuters

На территорию Белоруссии вытеснили двоих избитых латвийскими силовиками беженцев. Об этом сообщается в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.

Согласно публикации, мужчины были избиты в ходе досмотра, после чего у них на лице и теле остались гематомы от ударов, затем они были доставлены на границу.

«Белорусские пограничники вызвали на место бригаду медиков, пострадавшим оказана первая помощь», — сообщили в ведомстве.

По данным погранкомитета, действия латвийских силовиков уже привели к трагической кончине 13 мигрантов.

«Европейские силовики продолжают избавляться от беженцев, используя жестокие и нечеловеческие методы в отношении беззащитных людей», — резюмировали в комитете.

До этого два человека с оружием незаконно пересекли границу с Белоруссией из Латвии.

Отмечается, что нарушителей границы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сам инцидент произошел неподалеку от пункта пропуска Григоровщина.

Ранее в Латвии оценили возможность полного закрытия границ с Россией и Белоруссией.

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