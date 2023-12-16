Подростка обвинили в изнасиловании девятилетней девочки в школьном автобусе

В Бостоне 11-летнего подростка подозревают в сексуальном насилии над девятилетней девочкой, мальчик несколько раз надругался над ребенком в школьном автобусе. Об этом сообщает Yahoo News.

По словам родителей пострадавшей, их дочь неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны 11-летнего мальчика. Дети вместе ездили на школьном автобусе в государственную школу Match Charter в Гайд-парке. В течение всего учебного года подросток якобы домогался ребенка и насиловал ее.

Семья девочки обвиняет в халатности водителя автобуса и руководство образовательного учреждения, которые знали о происходящем, но никаких мер не предпринимали. Камеры видеонаблюдения в автобусе не работали. Ребенок получил психологическую травму, родители были вынуждена перевести ее в другую школу.

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