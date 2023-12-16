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В Ленобласти иностранца госпитализировали после похищения и избиения лопатой

В Гатчине иностранца похитили и избили лопатой ради денег

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Depositphotos

В Ленобласти иностранец попал в больницу после встречи с двумя местными жителями. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Гатчине. Мужчины избили 20-летнего гражданина Молдовы, после чего его затолкали в машину и отвезли в гараж, где пострадавшему нанесли травмы лопатой. Местные жители требовали дать им 250 тысяч рублей.

В результате мужчины похитили у иностранца деньги и мобильный телефон. Спустя некоторое время они освободили пленника и скрылись.

Юношу госпитализировали с переломом большой берцовой кости и носа, а также многочисленными ушибами.

По факту произошедшего в полиции возбудили уголовные дела по статьям о грабеже и похищении человека. На данный момент задержан один из подозреваемых. Второго ищут.

Ранее в Новороссийске водитель маршрутки избил и выгнал из салона двух подростков.

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