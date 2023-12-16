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В ГД предложили запретить «детское шампанское»

Депутат Хамзаев хочет запретить название «детское шампанское»

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Depositphotos

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от партии «Единая Россия» заявил, что собирается запретить название «детское шампанское», а также призвал к тому, чтобы наказывать производителей за популяризацию алкоголя среди детей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращусь к министру промышленности и торговли РФ на предмет уточнения позиции ведомства о недопустимости продажи детского шампанского в России. Напомню, каждый год мы наблюдаем, как лимонад называют «детским шампанским» и в буквальном смысле слова популяризируют и укореняют в детской среде потребление шампанского — алкогольной продукции», — заявил Хамзаев.

Он также отметил, что производители должны либо производить шампанское и платить акцизы, либо изготавливать газировку для детей. Хамзаев назвал детское шампанское оксюмороном.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в России растут продажи коньяка на фоне снижения продаж водки. Таким образом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи коньяка в России выросли на 9,8%, а водки — сократились на 0,9%.

Более популярны у россиян стали виноградные вина (рост +5,7%), шампанские и игристые вина (+9,6%). Наибольший рост показали продажи ликерных вин: +63,3%. В целом продажи алкоголя (без учета пива и иных подобных напитков) за январь-ноябрь увеличились на 4,1%, до 201,233 миллиона декалитров.

Ранее в ресторанах России призвали ввести новый регламент продажи алкоголя.

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