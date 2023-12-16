Пугачева с мужем вернулась в Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вернулись в Израиль на юбилей музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом). Об этом Пугачева сообщила в социальных сетях.

«Идем с Максом на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять», — пишет Пугачева.

Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил Галкин, который сообщил, что возвращается после гастролей по Европе.

29 сентября 2022 года сообщалось, что Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с Пугачевой уехали в Израиль после начала СВО. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр.

До этого знакомый Пугачевой сообщил, что певица планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников.

Основатель агентства недвижимости Success Finance Ибрагим Бадалов, в свою очередь, рассказал, что в среднем особняк в хорошем районе Лондона с 5 спальнями стоит примерно 1,2 млрд рублей. На окраине столицы Великобритании похожая недвижимость дешевле — она обойдется в 500 млн рублей.

Ранее «фаворит» Пугачевой рассказал о зарубежной недвижимости певицы.