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В регионах РФ сотни тысяч человек остались без электричества

Минэнерго: более 679 тысяч россиян оказались обесточены из-за ухудшения погоды

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Depositphotos

В регионах РФ из-за ухудшения погодных условий более 679 тыс. человек оказались отключены от энергоснабжения. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

По данным ведомства, по состоянию на 18:00 по московскому времени, в Ростовской области обесточенными остаются 185,5 тыс. человек, в ДНР — 235,4 тыс., в ЛНР — 255,7 тыс., в Псковской области — 1,2 тыс., а в Смоленской области — 1,8 тыс. человек.

12 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

8 декабря во Владивостоке восстановили подачу света 30 тысячам потребителей. Владивосток переживает последствия аварийного отключения электричества в пригороде, из-за которого более 200 домов, где проживают десятки тысяч горожан, были отключены от электричества.

10 декабря жители четырех населенных пунктов в Иркутской области частично остались без электричества из-за морозов.

Ранее непогода оставила без электричества сотни тысяч человек в России.

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