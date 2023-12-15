Россиянам рассказали, как избавиться от нафтизиновой зависимости

Привыкание к сосудосуживающим препаратам для лечения насморка является «типичной историей» для пациентов, длительное время пользовавшихся этими средствами. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщила заведующая оториноларингологическим отделением Видновской КБ Минздрава МО Кристина Таджикулова. По ее словам, существует два способа лечения данной зависимости — консервативный и хирургический.

Она отметила, что при безоперационном методе проводится регулярное проветривание помещений, увлажнение воздуха, а также промывание полости носа солевыми растворами.

«Тут важную роль играет именно сила духа самого человека, который использует капли. Если он настроен на отказ от них, то в большей степени зависимость можно победить и консервативным путем, назначить вспомогательную или отвлекательную терапию», — подчеркнула врач.

В первую очередь, по ее словам, важно избавиться от флаконов с сосудосуживающими каплями, разбросанных по квартире, машине и на рабочем месте, чтобы «рука не тянулась».

Оториноларинголог Владимир Зайцев до этого подчеркивал, что сосудосуживающие и антибактериальные препараты не эффективны при лечении насморка. Также он посоветовал не сильно сморкаться, чтобы избежать воспаления слуховой трубы.

Ранее врач дал советы, как бороться с заложенностью носа.