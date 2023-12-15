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Ядерную медицину признали самой динамично развивающейся отраслью здравоохранения

Россия вошла в топ-5 участников мирового рынка изотопной продукции

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Shutterstock

Ядерная медицина сегодня является наиболее быстро развивающейся отраслью отечественного здравоохранения. Причина тому — беспрецедентная консолидация государства и бизнеса в развитии технологий, помогающих максимально эффективно и безопасно для человека диагностировать и вылечить ряд онкологических, кардиологических, неврологических и других заболеваний. К такому выводу пришли участники заседания Клуба экспертов Росатома, собравшиеся для того, чтобы обсудить проблемы развития ядерной медицины в России.

Эксперты констатировали, что сегодня Россия входит в топ-5 участников мирового рынка изотопной продукции.

Флагманом развития ядерной медицины в стране участники встречи назвали госкорпорацию «Росатом», деятельность которой включает в себя изотопный комплекс и производство радиофармпрепаратов, высокотехнологичного медоборудования, обработку медицинских изделий ионизирующим облучением.

Участники клуба отметили, что Росатом обеспечивает потребности в изотопах на внутреннем рынке и поставляет свою продукцию в более чем 50 стран мира.

На встрече обсуждалось, что когда госкорпорация завершит начатое в 2023 году строительство завода по производству радиофармпрепаратов по GMP-стандартам в Обнинске, это станет серьезным шагом для обеспечения лекарственной независимости страны. В 2025 году 21 технологическая линия нового завода позволит выпускать радиофармацевтическую продукцию для диагностики и терапии широкого спектра социально значимых заболеваний, в том числе, неоперабельных метастатических форм рака.

По словам гендиректора дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» Игоря Обрубова, Россия уже сегодня лидирует в процессе консолидации медицинского сообщества по развитию ядерной медицины в странах БРИКС.

«Уверен, РФ существенно расширит географию стран, с которыми будем сотрудничать для того, чтобы технологии мирного атома помогали как можно большему количеству людей и в нашей стране, и в мире», — заявил Обрубов.

По мнению экспертов, ядерная медицина в нашей стране имеет существенный потенциал для развития. Но при этом, считают участники дискуссии, необходимо повышать доступность технологий ядерной медицины для населения.

Специалисты отметили, что всего в мире более 26 тыс. ОФЭКТ/гамма-камер, на которых выполняется более 85% процедур в радиодиагностике. Из них в России установлено лишь 220 аппаратов, тогда как в США порядка 16 тыс.

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