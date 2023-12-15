Стало известно, какую сумму россияне готовы потратить на новогодние подарки

Более трети (36%) россиян готовы потратить на новогодние подарки до 2,5 тыс. рублей, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,5 тыс. человек.

22% россиян ответили, что готовы направить на эти цели от 2,5 до 5 тыс. рублей. 9% россиян планируют купить подарки на сумму 5–7,5 тыс. рублей, 12% — 7,5-10 тыс. рублей, 4% — 10-12,5 тыс. рублей, 3% — 12,5-15 тыс. рублей. При этом 10% опрошенных планируют потратить больше 20 тыс. рублей. В издании отметили, что результаты 2023 года не сильно отличаются от прошлогодних несмотря на заявления о росте реальных доходов населения.

«Здесь, на мой взгляд, срабатывает инерционность мышления, многие люди еще находятся под влиянием тревожных событий 2022 года, когда появилось беспокойство относительно стабильности российской экономики. И эти опасения еще не прошли. Но думаю, что перед следующим Новым годом люди будут готовы тратиться на подарки больше, поскольку всем будет очевидно, что наш рост реальных зарплат не одномоментный, а долгосрочный, постоянный и фундаментально обоснованный», — объяснил результаты исследования доцент кафедры экономической политик и экономических измерений института экономики и финансов государственного университета управления Максим Чирков.

Опрос группы компаний в области электронной коммерции TOGO, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что практически половина (43%) россиян хотя бы однажды дарили то, что сами получили прежде в подарок на Новый год.

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