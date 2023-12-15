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Грета Тунберг раскритиковала итоговый документ ООН по климату

Грета Тунберг: соглашение ООН «беззубо» и не остановит глобального потепления

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Carlo Allegri/Reuters

Текст соглашения COP-28, достигнутого на конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, совершенно «беззубый» и никак не остановит глобального потепления. Об этом заявила экоактивистка Грета Тунберг агентству Reuters.

«Этот текст беззуб, и в его требованиях и целях даже близко нет того, что позволит удержать нас в пределах [повышения общей температуры Земли на] 1,5 градуса», — сказала Тунберг.

По ее словам, документ, о котором было объявлено с огромной помпой, на деле является ударом в спину для стран, наиболее пострадавших от изменений климата.

На саммите, проходившем в Дубае, около 200 стран согласились сократить потребление ископаемого топлива и принять ряд мер, включая увеличение производства экологически чистой энергии, чтобы сократить негативные последствия для климата.

При этом критики соглашения утверждают, что оно не приведет к заявленным целям и таяние ледников продолжится.

17 октября стало известно, что Тунберг была задержана полицией Лондона во время акции протеста.

При этом Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, суд назначил ей штраф в размере $144.

Ранее Грета Тунберг провела онлайн-пикет в поддержку палестинцев.

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