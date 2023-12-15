Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском

Польские власти откажутся от версий о вине РФ в катастрофе Ту-154 под Смоленском

close
100%
Олег Минеев/РИА «Новости»

МВД Польши откажется от версии о вине России в крушении правительственного самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого не стало президента республики Леха Качиньского. С таким заявлением выступил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось», — уточнил глава ведомства.

По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера подробно объяснил причины катастрофы честным и «глубоким образом», а время лжи и «теорий заговора» закончилось.

Вокруг вопроса о расследовании катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году было множество споров в Польше. Первая комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера приняла выводы МАК, что причиной падения самолета стало снижение ниже дозволенного в условиях тумана. Другая комиссия рассматривала версию покушения на находившегося на борту Качиньского.

В Польше отменили решение о создании подкомиссии при оборонном ведомстве, которая должна была заняться повторной проверкой авиакатастрофы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в Польше анонсировали возвращение Ярослава Качиньского в правительство.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами