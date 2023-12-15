МВД Польши откажется от версии вины РФ в крушении Ту-154 под Смоленском

МВД Польши откажется от версии о вине России в крушении правительственного самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском, в результате которого не стало президента республики Леха Качиньского. С таким заявлением выступил польский министр внутренних дел Марчин Кервиньский, передает РИА Новости.

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось», — уточнил глава ведомства.

По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера подробно объяснил причины катастрофы честным и «глубоким образом», а время лжи и «теорий заговора» закончилось.

Вокруг вопроса о расследовании катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году было множество споров в Польше. Первая комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера приняла выводы МАК, что причиной падения самолета стало снижение ниже дозволенного в условиях тумана. Другая комиссия рассматривала версию покушения на находившегося на борту Качиньского.

В Польше отменили решение о создании подкомиссии при оборонном ведомстве, которая должна была заняться повторной проверкой авиакатастрофы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Польши в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее в Польше анонсировали возвращение Ярослава Качиньского в правительство.