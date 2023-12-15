Депутат рассказал о мерах по противодействию вмешательству во внутренние дела России

Президент России Владимир Путин в начале прямой линии поставил очень важную задачу — укрепить суверенитет Российской Федерации. Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, сообщается Telegram-канале комиссии.

По его словам, наблюдаются многочисленные попытки США и стран НАТО системно нарушать суверенитет России, а также вмешиваться во внутренние дела страны.

«Попытки они для того и делаются, чтобы разрушить наш суверенитет, но у нас есть для этого свои возможности и средства для того, чтобы это пресечь. Попытки повлиять на избирательную кампанию, попытки вовлечь детей в деструктивную деятельность, пропаганда ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), однополые семьи, пропаганда наркопотребления — это все, что мы сегодня наблюдаем», — отметил он.

Пискарев подчеркнул, что был принят целый ряд законов, направленных против вмешательства во внутренние дела государства. Он уточнил, что они касались деятельности иностранных агентов и зарубежных неправительственных организаций. По его словам, эта работа будет дальше продолжаться.

«Это вопросы самого приоритетного направления. Мы защитим суверенитет, не допустим вмешательства в наши внутренние дела, влияния на электоральный суверенитет, это все звенья одной цепи», — заявил он.

Напомним, 14 декабря Владимир Путин провел в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могли задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.