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Определен уровень поддержки Путина среди россиян

Опрос ФОМ: 79% россиян одобряют деятельность Путина на посту президента

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 79% россиян, 77% жителей страны доверяют главе государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, на вопрос «доверяете ли вы президенту России» положительно ответили 77% опрошенных, 12% придерживаются противоположного мнения.

Деятельность главы государства одобряют 79% респондентов, не довольны его работой 11% граждан.

За последние недели рейтинг Путина значительно вырос. Согласно опросу, проведенному в конце ноября, президенту России доверяли 75% граждан страны, а его деятельность одобряли 77%.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 8 по 10 декабря 2023 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах из 53 регионов страны.

14 декабря Владимир Путин провел в Гостином дворе совмещенную прямую линию с ответами на вопросы россиян и пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы журналистов из России и иностранных государств. Мероприятие продлилось четыре часа и четыре минуты.

Ранее Путин называл причины роста доверия россиян к результатам выборов.

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