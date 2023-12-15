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Стало известно, сколько россиян планируют путешествия на новогодние праздники

«Росгосстрах»: 36% россиян планируют путешествия на новогодние праздники

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Алексей Даничев/РИА Новости

Более трети (36%) россиян планируют отправиться в путешествие на новогодних праздниках, показал опрос страховой компании «Росгосстрах» и сообщества туроператоров России «Большая Страна». С его результатами ознакомилась «Москва 24».

Согласно исследованию, 93% из них рассматривают для поездок только Россию. Еще 31% респондентов пока не приняли решение о путешествии, 33% точно решили, что останутся дома. В число популярных направлений для новогодних поездок вошли Москва, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Урал, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Из зарубежных направлений — страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузия.

«38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 тыс. рублей на человека, 36% — от 30 до 50 тыс. рублей, а 18% – от 50 до 100 тыс. рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

При этом 56% опрошенных в ходе поездки планируют гулять по городу и посещать достопримечательности. Еще 22% предпочитают активных отдых, 11% — спокойный отдых на природе.

Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» до этого назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.

Ранее россиянам перечислили варианты бюджетных поездок на Новый год.

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