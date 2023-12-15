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Москва побила рекорд снежного покрова за 104 года

Синоптик Цыганков: высота снежного покрова в Москве побила рекорд 1919 года

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Снегопад в Москве в ближайшее время продолжится, но уже не такой сильный, как в минувшие сутки. Столица побила рекорд по высоте снежного покрова с 1919 года, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Вчера было 32 см снега, еще 15 см добавилось, значит высота снега примерно 47 см. Пока еще точных [данных] нет, но полагаем, около 47 см. То есть в принципе мы побили рекорд 1919 года», — сообщил Цыганков в беседе с RT. С приходом потепления в столицу снег будет уплотняться, а высота сугробов снизится, добавил синоптик.

Сегодня и завтра осадки продолжатся. Температура воздуха при этом к вечеру воскресенья поднимется, так как столица попадет в теплый сектор. В первой половине следующей рабочей недели – в понедельник, вторник и среду – температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, в результате чего в городе будет слякоть, сообщил синоптик.

Напомним, снегопад в столицу пришел из-за циклона, сформировавшегося над Балканами. Сообщалось, что с его приближением за 12 часов в Москве выпадет до трех сантиметров осадков.

Ранее синоптики рассказали москвичам о погоде в предстоящие выходные.

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