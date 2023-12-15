Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области задержали экс-министра

На Урале задержан экс-вице-премьер строительства Игорь Дубровин

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Свердловской области задержан региональный экс-вице-премьер, ответственный за сферу строительства, Игорь Дубровин. Об этом сообщает издание »Чита.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание политика связано с предыдущей работой Игоря Дубровина в Свердловской области, сейчас он находится в Екатеринбурге.

Согласно источникам издания, телефон Дубровина выключен, и он давно не заходил в социальные сети.

Дубровин в 2017–2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры, а затем, с 2020 года, возглавлял Управление капитального строительства.

До этого губернатор Забайкальского края отправил в отставку исполняющего обязанности зампреда Игоря Дубровина в связи с утратой доверия.

Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года.

Ранее замглавы Росавиации Георгия Бахарева освободили от должности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами