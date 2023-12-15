В Свердловской области задержали экс-министра

В Свердловской области задержан региональный экс-вице-премьер, ответственный за сферу строительства, Игорь Дубровин. Об этом сообщает издание »Чита.ру» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание политика связано с предыдущей работой Игоря Дубровина в Свердловской области, сейчас он находится в Екатеринбурге.

Согласно источникам издания, телефон Дубровина выключен, и он давно не заходил в социальные сети.

Дубровин в 2017–2019 годах был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры, а затем, с 2020 года, возглавлял Управление капитального строительства.

До этого губернатор Забайкальского края отправил в отставку исполняющего обязанности зампреда Игоря Дубровина в связи с утратой доверия.

Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года.

Ранее замглавы Росавиации Георгия Бахарева освободили от должности.