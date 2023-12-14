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Мастер-планирование назвали одним из необходимых инструментов городского развития

В НИУ ВШЭ заявили о необходимости создания реалистичных мастер-планов

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Мастер-планирование в последние два года стало практически необходимым инструментом городского развития, сказал директор центра «Сити», декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в ходе круглого стола о настоящем и будущем мастер-планирования в корпусе НИУ ВШЭ.

«Мастер-планы уже изменили подход к преобразованию территорий и разработке документов развития, но если в ближайшие годы этот документ войдет в правовое поле, то еще сильнее повлияет на градостроительную практику», — сказал он.

Михайленко отметил, что на сегодняшний день нет четкого соотношения мастер-плана с генеральным планом.

«Сегодня не определено четкое соотношение мастер-плана с генеральным планом, его место в системе документов территориального планирования, и это порождает множество профессиональных дискуссий», — добавил Михайленко.

Участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо создать реалистичные мастер-планы, которые будут соразмерны городским бюджетам. Также участники отметили, что самой важной остается проблема эффективности коммуникаций между заказчиком, исполнителем и стейкхолдерами.

Круглый стол, прошедший 13 декабря в корпусе НИУ ВШЭ, стал первым мероприятием из запланированного цикла дискуссий, на которых будут обсуждаться вопросы стратегического мастер-планирования.

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