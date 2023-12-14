Владимир Путин рассказал, что лежит у него на прикроватной тумбочке

Президент России Владимир Путин рассказал, что он читает. Вопрос об этом был задан в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением.

«Читаю Уголовный кодекс. На самом деле по-разному, у меня мало времени на чтение. На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек, мне интересно, как гениальные люди того времени мыслили, какие у них были ценности, как они соотносились с сегодняшним днем», — рассказал глава государства.

В ходе той же пресс-конференции Путин рассказал о невозможности роботов заменить россиян.

Кроме того, глава государства признался, что раньше на завтрак съедал десять яиц.

Путин также высказался о качестве китайских автомобилей.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

Ранее Путин ответил на вопрос о количестве двойников.