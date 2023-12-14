Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владимир Путин рассказал, что лежит у него на прикроватной тумбочке

Путин: на тумбочке в моей спальне лежит томик Лермонтова

close
100%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что он читает. Вопрос об этом был задан в ходе пресс-конференции и прямой линии с населением.

«Читаю Уголовный кодекс. На самом деле по-разному, у меня мало времени на чтение. На тумбочке в спальне лежит томик Лермонтова. Он гениальный молодой человек, мне интересно, как гениальные люди того времени мыслили, какие у них были ценности, как они соотносились с сегодняшним днем», — рассказал глава государства.

В ходе той же пресс-конференции Путин рассказал о невозможности роботов заменить россиян.

Кроме того, глава государства признался, что раньше на завтрак съедал десять яиц.

Путин также высказался о качестве китайских автомобилей.

«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

Ранее Путин ответил на вопрос о количестве двойников.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2023
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами