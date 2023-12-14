Путин заявил, что продление семейной ипотеки будет зависеть от возможности бюджета

Правительство рассматривает возможность продления действия льготной семейной ипотеки, которая пока рассчитана до июля 2024 года, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам года.

«Правительство думает на тему о том, чтобы ее продлить», — сказал Владимир Путин, добавив, что решение этого вопроса будет исходить из возможности бюджета.

Также сегодня Путин объявил о пролонгации плоских авиатарифов в России.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря. «Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции.

Ранее Путин заявил, что российский автопром не рухнул.