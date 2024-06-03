В Краснодаре пьяный отец потерял на улице двухлетнего сына, ребенок провел ночь в подъезде

В Краснодаре полиция и волонтеры всю ночь искали маленького мальчика, которого потерял во время прогулки пьяный отец. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

О пропаже двухлетнего мальчика в правоохранительные органы сообщили родственники. Ребенок пошел на прогулку с отцом, спустя некоторое время мужчина вернулся домой, сына при нем не было.

Пьяный краснодарец не смог объяснить полицейским, где именно он потерял мальчика. На поиски ребенка вышли волонтеры отряда «Лиза Алерт», пропавшего искали всю ночь.

Обнаружить ребенка удалось в одном из подъездов многоэтажки по улице Автолюбителей, он просидел на лестничной площадке всю ночь, его передали законным представителям. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве двое братьев ушли из дома в Ясном проезде, чтобы купить подарок матери. Мальчики находились под присмотром бабушки и, выбрав момент, когда пенсионерка отлучилась в магазин, сбежали из дома. Братьев удалось отыскать в лесу, мальчики строили шалаш. Школьники объяснили полицейским, что после побега отправились на Лианозовский рынок, купили на карманные деньги фрукты и подарок матери. Домой они планировали вернуться утром.

Ранее россиянин потерял полуторагодовалую дочь, когда играл с ней в прятки.