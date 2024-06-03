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В Белгороде снова объявили ракетную опасность

Жителей Белгорода снова предупредили об опасности ракетной атаки Украины

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Жителей Белгорода и Белгородского района одноименной российской области предупредили о высокой вероятности ракетной атаки со стороны военных Украины и призвали спрятаться в укрытии. Об этом сообщается в Telegram-канале главы области Вячеслава Гладкова.

«Спуститесь в подвал и оставайтесь там до получения сигнала об отбое ракетной опасности», — написал губернатор, также добавив словосочетание «ракетная опасность» полностью из прописных букв.

Это третья ракетная опасность в Белгороде за день. Предыдущие две тревоги звучали ночью и днем, в 3.11 мск и в в 12.20 мск соответственно. Оба предупреждения были отменены менее чем за час после объявления тревоги.

Главный город Белгородской области, как и приграничные села и города региона, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны украинских военных.

С начала мая атаки усилились из-за наступления России в Харьковском направлении — Белгородская и Харьковская область граничат друг с другом, расстояние между Белгородом и Харьковом составляет 79 километров.

По данным аналитиков, сейчас Украина перебросила дополнительные резервы в регион с целью замедлить продвижение российских Вооруженных сил (ВС).

При этом президент России Владимир Путин заявлял, что взятие Харькова пока не является целью наступления Москвы.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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