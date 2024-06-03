проект

>

Врач рассказал о том, как оценивается интенсивность боли

Врач Теплых: существует пять методов для оценки степени боли

close
100%
Shutterstock

Для оценки степени боли существует специальная шкала, также врачи применяют для этих целей ЭЭГ и измерения электрического потенциала кожи, уровня метаболизма и гормонов, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Борис Теплых.

«Существуют шкалы боли, их разрабатывают для оценки субъективной реакции человека на болевой раздражитель. Им можно доверять ровно в той степени, как мы доверяем любым субъективным оценкам. Также существуют различные технологии измерения интенсивности болевой стимуляции, нейрофизиологические (основанные на анализе ЭЭГ в различных вариантах), физические (измерение электрического потенциала кожи), измерение изменения уровня общего метаболизма, изменения уровня гормонов», – рассказал Теплых.

Однако все перечисленные методы имеют разные ограничения, связанные с конкретным пациентом.

«Чаще всего ограничение — это прием различных препаратов. Поэтому при объективной оценке уровня болевой стимуляции у конкретного человека применяют несколько методик, но в рутинной практике обычно используются изменения артериального давления, частоты сердечных сокращений и другие простые маркеры реакции пациента на болевое раздражение», – заключил врач.

Подробнее о том, какие виды боли существуют, почему анестезиологи их по-разному купируют, какие существуют технологии, помогающие врачам контролировать ее уровень, и какое место на сегодняшний день занимает искусственный интеллект в анестезиологии и интенсивной терапии – в интервью Теплых.

Ранее врач рассказала о влиянии одеял и простыней с подогревом на сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами