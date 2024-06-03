Врач рассказал о том, как оценивается интенсивность боли

Для оценки степени боли существует специальная шкала, также врачи применяют для этих целей ЭЭГ и измерения электрического потенциала кожи, уровня метаболизма и гормонов, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации для взрослого населения №1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ Борис Теплых.

«Существуют шкалы боли, их разрабатывают для оценки субъективной реакции человека на болевой раздражитель. Им можно доверять ровно в той степени, как мы доверяем любым субъективным оценкам. Также существуют различные технологии измерения интенсивности болевой стимуляции, нейрофизиологические (основанные на анализе ЭЭГ в различных вариантах), физические (измерение электрического потенциала кожи), измерение изменения уровня общего метаболизма, изменения уровня гормонов», – рассказал Теплых.

Однако все перечисленные методы имеют разные ограничения, связанные с конкретным пациентом.

«Чаще всего ограничение — это прием различных препаратов. Поэтому при объективной оценке уровня болевой стимуляции у конкретного человека применяют несколько методик, но в рутинной практике обычно используются изменения артериального давления, частоты сердечных сокращений и другие простые маркеры реакции пациента на болевое раздражение», – заключил врач.

Подробнее о том, какие виды боли существуют, почему анестезиологи их по-разному купируют, какие существуют технологии, помогающие врачам контролировать ее уровень, и какое место на сегодняшний день занимает искусственный интеллект в анестезиологии и интенсивной терапии – в интервью Теплых.

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