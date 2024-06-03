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В Казани сняли ограничения на работу аэропорта

ФАВТ: аэропорт Казани возобновил работу, все ограничения сняты

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Shutterstock/Almaz Mustafin

Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

«В период действия временных ограничений на запасной аэродромы ушли семь воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Казани не принимал и не отправлял авиарейсы с 11:29 мск. Работа его была восстановлена в 13:00.

В конце мая в Татарстане приостановили работу двух аэропортов для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял воздушные суда с 5:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 6:24 (мск). Позже ограничения сняли.

Незадолго до этого стало известно, что аэропорт города Воркуты в Республике Коми закрылся почти на месяц из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.

В конце апреля аэропорт города Минеральные Воды временно не принимал рейсы из-за дефекта взлетно-посадочной полосы (ВПП).

Ранее в аэропортах Москвы и Тель-Авива задержали рейсы компании Red Wings.

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