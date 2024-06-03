Всех подозреваемых в подготовке терактов в Севастополе арестовали

Всех подозреваемых в подготовке терактов против военнослужащих Черноморского флота в Севастополе заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Все задержанные арестованы судами Севастополя — Ленинским районным судом, Нахимовским районным судом и Балаклавским районным судом», — говорится в сообщении.

О раскрытии агентурной сети ГУР минобороны Украины и службы безопасности страны (СБУ) стало известно 3 июня. По данным ФСБ, у злоумышленников нашли три самодельные бомбы и взрывчатку, привезенную из Великобритании.

Подозреваемые уже дали признательные показания, согласно которым один из агентов должен был устроить диверсию на военном аэродроме, а другой — устранить высокопоставленного российского офицера при помощи взрывчатки.

Ранее ФСБ задержала жителя Хабаровска по обвинению в сотрудничестве с украинской разведкой.