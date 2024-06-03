ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.

По его словам, в результате падения беспилотника и последующей детонации был поврежден автомобиль, припаркованный у частного домовладения, посечен забор.

На месте работают оперативные службы.

До этого он сообщал, что ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе.

В ночь на 3 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата по объектам на территории России. Дрон самолетного типа был сбит над Белгородской областью, в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.