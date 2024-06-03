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Песков рассказал о планах Путина по ПМЭФ

Песков сообщил, что Путин точно выступит на ПМЭФ и примет участие в дискуссии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к выступлению на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент также примет участие в дискуссии на пленарном заседании.

До этого президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью агентству, что планирует принять участие в ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкционного давления.

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ инкогнито приедут 15 бизнесменов из Италии.

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ПМЭФ-2024
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