Песков рассказал о планах Путина по ПМЭФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовится к выступлению на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что президент также примет участие в дискуссии на пленарном заседании.

До этого президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил в интервью агентству, что планирует принять участие в ПМЭФ, чтобы поддержать Россию в условиях санкционного давления.

Свое участие в международной конференции подтвердили представители 136 стран.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ инкогнито приедут 15 бизнесменов из Италии.