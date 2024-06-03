Черчесов возглавил сборную Казахстана

Бывший наставник московского «Спартака» Станислав Черчесов стал новым главным тренером сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Специалист приступит к работе с национальной командой уже в ближайшее время.

Ранее пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов призвал изгнать легионеров из России.