В Госдуме рассказали о планах спасения Волги после слов Путина об обмелении реки

В Госдуме предпринимают меры для решения проблемы обмеления Волги, заверил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Внимание президента РФ Владимира Путина к этому вопросу повышает шансы на его решение, заявил он в беседе с RT.

Путин сегодня в ходе пресс-конференции признал проблему обмеления Волги и пообещал, что правительство не пустит этот вопрос на самотек.

Бурматов, комментируя слова главы государства, отметил, что на 2024 год запланированы мероприятия для решения проблемы, которой депутаты занимаются совместно с «Росводресурсами», «Русгидро» и другими организациями.

«Госдума создала специальную рабочую группу по проблемам реки Волги, которая занимается в том числе проблематикой обмеления, — добавил депутат. — Внимание президента к этому вопросу кратно повышает шансы на то, что он будет решен эффективно: и река будет защищена, и экосистема этой реки защищена, и люди будут защищены, потому что у нас на берегах Волги несколько десятков миллионов человек проживают».

Вопрос защиты Волги Бурматов назвал одним из приоритетов для Госдумы.

Напомним, обеспокоенные жители Поволжья давно сообщают о проблеме обмеления Волги, публикуют в соцсетях соответствующие фотографии с появившимися «островами». Главы нескольких регионов – Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Саратовской и Ульяновской областей – в ноябре направили Путину обращение, в котором рассказали о критичном снижении уровня воды в Куйбышевском водохранилище и сокращении объема воды в Волге.

Ранее глава Минэкологии Азербайджана Мухтар Бабаев заявил об угрозе обмеления Каспийского моря.