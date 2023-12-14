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Петербургский подросток распылил перцовый баллончик в лицо шестикласснику

В Петербурге подросток распылил в лицо шестикласснику перцовый баллончик

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Shutterstock

В Петербурге ищут подростка, распылившего перцовый баллончик в лицо шестикласснику. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 13 декабря в Невском районе города. Неизвестный, предварительно подросток, распылил в лицо 12-летнему мальчику перцовый баллончик — об этом в полицию сообщила случайная прохожая.

Позже в полицию с заявлением обратилась 34-летняя мать пострадавшего ребенка. По ее словам, между несовершеннолетними произошел конфликт, и живущий в этом же районе малознакомый подросток распылил перцовый баллончик в лицо сыну.

Сообщается, что пострадавшего мальчика отпустили домой после оказания необходимой медицинской помощи. Подростка ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее екатеринбуржец не уступил пенсионерке место в автобусе и распылил перцовый баллончик.

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