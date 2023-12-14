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Путин попросил убрать женщин-военкоров с передовой в зоне СВО

Путин: женщин-военкоров следует убрать с передовой в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросит руководство отечественных телеканалов не пускать женщин — военных корреспондентов на передовую в зоне спецоперации на Украине. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Надо бы руководству основных каналов сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это», — сказал Путин.

До этого президент оценил положение дел на фронте. По словам главы государства, практически по всей линии соприкосновения российские вооруженные силы, даже по скромным оценкам, улучшают свое положение.

14 декабря российский лидер проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным». Свои вопросы президенту могут задать обычные граждане, а также представители отечественных и зарубежных СМИ.

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию события.

Ранее Путин заявил, что Россия не забудет о госперевороте на Украине.

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Прямая линия Путина — 2023
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