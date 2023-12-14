В Германии полковника бундесвера обвинили в передаче России секретных данных

В Берлине проходят судебные заседания по делу двоих граждан Германии, которые обвиняются в передаче ФСБ данных о тактике и потерях ВСУ и ходе войны на Украине. Сообщение об этом публикует Telegram-канал Bild на русском.

По данным издания, 52-летнего полковника Карстена Л. и 32-летнего торговца алмазами Артура Э. обвиняют в государственной измене и разглашении гостайн. Им грозят пожизненные сроки заключения.

«3 и 4 октября 2022 года полковник сделал вид, что ищет внутреннюю утечку данных в штаб-квартире BND в Берлине, а сам извлек с рабочего компьютера четыре файла с секретными данными о тактике и потерях ВСУ и ходе войны в Украине, а также о секретных операциях. Карстен Л. распечатал или сфотографировал их с монитора и передал Артуру Э.», — говорится в публикации.

В деле, как утверждает BILD, также замешан российский бизнесмен, который убедил полковника, что информация BND «может быть полезна для обеих наших стран».

Немецкое следствие считает, что после получения информации торговец алмазами Артур Э. вылетел в Москву, где продал российской стороне секретные данные. В дальнейшем он был арестован в США и дал признательные показания, при том что находящийся в заключении в Германии полковник «продолжает хранить молчание».

9 августа сообщалось, что в Германии задержали другого сотрудника бундесвера за шпионаж в пользу России.

11 августа посольство РФ в Берлине заявило, что СМИ и политики Германии заражены шпиономанией.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем российских шпионов.