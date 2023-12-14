Врач назвал радикальный способ борьбы с распространением коклюша в школах

Для борьбы с распространением коклюша и предотвращения вспышек заболевания в школах необходимо принимать меры. В частности, следует проверить, вакцинирован ли ребенок, а в случае опасности – не водить его в школу, заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT.

«Самый радикальный метод — не водить ребенка в школу. Уйти на карантин заранее. Особенно если ребенок часто болеет. Другого метода, гарантирующего, чтобы не заразиться, наверное, нет», — считает Болибок.

Он напомнил, что коклюш входит в число управляемых инфекций, и призвал родителей проверить, вакцинирован ли ребенок от этого заболевания. В случае необходимости вакцинацию можно повторить по календарю прививок, отметил он. Само распространение заболевания доктор объяснил ослабленным иммунитетом и большим количеством непривитых детей.

«Много детей-мигрантов, которые не привиты вообще. Соответственно, коклюш и распространяется, — пояснил Болибок. — Особую опасность представляет не столько сам микроб, а токсин, который он распространяет».

Наибольшую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до четырех лет, предупредил врач.

Терапевты считают, что соблюдение масочного режима может помочь защититься от пневмонии, коклюша и других заболеваний. Также они подчеркивают необходимость закрытия школ на карантин в случае выявления заболевания.

В одном из регионов ранее сообщили о росте заболевания коклюшем среди детей.