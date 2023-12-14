Россиянин устроил дебош в новосибирском аэропорту

С авиарейса Новосибирск — Якутия сняли буйного пассажира из Бурятии, он вел себя агрессивно: ругался матом и махал руками. Об этом сообщается в Telegram-канале «Транспортная полиция Сибири».

Буйного пассажира задержали в аэропорту Толмачево. Он устроил потасовку, поднимаясь по трапу к самолету, следовавшему по маршруту «Новосибирск — Якутск».

Мужчина нецензурно выражался и размахивал руками, игнорируя замечания сотрудников. Бортпроводники вызвали наряд полиции, дебошира задержали, им оказался 45-летний житель республики Бурятия.

В отношении мужчины составлен протокол о мелком хулиганстве, он задержан на двое суток.

Ранее россиянин устроил дебош и подрался с бортпроводником на рейсе «Москва — Магадан».