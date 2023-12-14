Власти США предложили разворачивать мигрантов на границах в загруженные дни

После недель затянувшихся переговоров Белый дом предложил разрешить пограничным службам разворачивать мигрантов на границах США без проверки документов в особенно загруженные дни. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Не уточняется, какое именно количество пересечений имеется в виду. По данным издания, сенатор от Республиканской партии Том Тиллис, который участвовал в обсуждениях, предложил максимальный лимит в три тысячи человек, а некоторые демократы называют число в пять тысяч.

Число нелегальных пересечений границы США и Мексики в текущем году выросло до рекордного уровня. Вопрос охраны американской границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о выделении Вашингтоном новой помощи Украине. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Киева, пока администрация не изменит меры по защите границы Соединенных Штатов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.