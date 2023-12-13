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В Махачкале автомобилисты перекрыли дороги из-за отключения электроэнергии

В Махачкале жители остановили дорожное движение из-за проблем с электричеством

В Махачкале недовольные перебоями электроэнергии жители перекрыли дороги. Видео от очевидцев протеста появились в локальных Telegram-каналах.

Из-за плохих погодных условий и резкого перепада температур на линиях электропередач произошли обрывы. Как отмечается, специалисты «Дагэнерго» уже утром приступили к устранению повреждений. Тем не менее вечером махачкалинцы, возмущенные вынужденным отключением электроэнергии, перекрыли проспект Акушинского и улицу Гамидова. Движение на дорогах встало, протестующие сигналили и ждали приезда представителей городской администрации. На месте работали полицейские, пытающиеся восстановить транспортный трафик.

«Удивлены, что на этот раз махачкалинцы, легкие на подъем, когда дело касается социальных бунтов, так долго терпели и ждали...Кстати, снег пошел. И людям без света, без отопления, без воды, без связи и без надежды проще согреться перекрывая улицу или в РОВД, чем дома. Где холоднее на пару градусов», — пишет Telegram-канал Chernovik.net.

Позже в Telegram-канале администрации Махачкалы сообщили, что движение на проспекте Акушинского возобновилось. По последним данным, энергоснабжение в поселке Сепараторов и домах на улице Гамидова должно быть восстановлено в ближайшие часы.

«Ситуация находится на контроле правительства Дагестана и регионального министерства энергетики и тарифов», — уточнили в Минэнерго республики.

Ранее дагестанцев предупредили об отключениях света зимой.

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